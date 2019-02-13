Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,41 3,00 13,67 Yataş 5,42 5,19 4,43 Gözde Girişim 3,42 3,34 2,40 Soda Sanayii 7,00 6,85 2,19 Ereğli Demir Çelik 8,69 8,51 2,12 Gersan Elektrik 3,69 3,62 1,93 Verusa Holding 19,17 18,92 1,32 Hürriyet Gzt. 0,98 0,97 1,03 Netaş Telekom. 7,38 7,31 0,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,12 0,89 Koza Altın 50,40 49,96 0,88 Arçelik 19,68 19,51 0,87 Kardemir (D) 2,33 2,31 0,87 Çelebi 62,10 61,65 0,73 Çemtaş 5,52 5,48 0,73 Tofaş Oto. Fab. 18,76 18,63 0,70 Galatasaray Sportif 1,48 1,47 0,68 Kordsa Teknik Tekstil 9,43 9,38 0,53 İskenderun Demir Çelik 6,76 6,73 0,45 Enerjisa Enerji 5,52 5,50 0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)