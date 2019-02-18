Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,16 1,08 7,41 Gersan Elektrik 2,55 2,43 4,94 Karsan Otomotiv 1,45 1,40 3,57 Ereğli Demir Çelik 8,86 8,59 3,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,78 1,73 2,89 Netaş Telekom. 7,44 7,24 2,76 Albaraka Türk 1,90 1,85 2,70 Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68 Çemaş Döküm 0,77 0,75 2,67 Metro Holding 0,78 0,76 2,63 Sasa Polyester 8,53 8,33 2,40 Verusa Holding 18,07 17,67 2,26 Bera Holding 1,85 1,81 2,21 Tofaş Oto. Fab. 19,44 19,02 2,21 İskenderun Demir Çelik 6,71 6,57 2,13 İndeks Bilgisayar 6,88 6,74 2,08 Yapı ve Kredi Bank. 2,06 2,02 1,98 Alarko Holding 2,66 2,61 1,92 Çelebi 59,35 58,25 1,89 Gübre Fabrik. 3,25 3,19 1,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

