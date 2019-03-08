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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 10,93 9,95 9,85 Arçelik 20,74 20,10 3,18 Ege Endüstri 454,80 444,40 2,34 Karsan Otomotiv 1,46 1,43 2,10 Enerjisa Enerji 5,85 5,76 1,56 Galatasaray Sportif 1,43 1,41 1,42 Metro Holding 0,85 0,84 1,19 Türk Telekom 5,08 5,04 0,79 Coca Cola İçecek 35,78 35,50 0,79 Kartonsan 366,00 363,40 0,72 Zorlu Enerji 1,44 1,43 0,70 Afyon Çimento 4,74 4,71 0,64 Petkim 4,88 4,85 0,62 Fenerbahçe Futbol 6,84 6,80 0,59 Anel Elektrik 1,83 1,82 0,55 Verusa Holding 19,28 19,18 0,52 Eczacıbaşı Yatırım 7,75 7,71 0,52 Bim Mağazalar 87,40 86,95 0,52 Koza Altın 44,82 44,64 0,40 Park Elek.Madencilik 2,70 2,69 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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