Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi İTOnun istanbul dünya boeing
MIPIM'de çok iyi çalıştı
MIPIM'de çok iyi çalıştı
​E-ihracata yoğun ilgi
​E-ihracata yoğun ilgi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 8,04 7,22 11,36 Eczacıbaşı Yatırım 8,37 7,81 7,17 İhlas Holding 0,39 0,37 5,41 Eczacıbaşı İlaç 3,10 2,98 4,03 Kerevitaş Gıda 1,74 1,69 2,96 Garanti Bankası 9,04 8,82 2,49 Vestel 11,56 11,31 2,21 Gentaş 2,00 1,96 2,04 Anadolu Cam 3,12 3,06 1,96 Bera Holding 1,92 1,89 1,59 İndeks Bilgisayar 7,92 7,80 1,54 Anadolu Efes 20,08 19,80 1,41 Tat Gıda 4,44 4,38 1,37 Karsan Otomotiv 1,48 1,46 1,37 Aksa 9,01 8,89 1,35 Çelebi 64,35 63,50 1,34 Beşiktaş Futbol Yat. 1,59 1,57 1,27 Akbank 6,54 6,46 1,24 Deva Holding 4,10 4,05 1,23 Odaş Elektrik 1,68 1,66 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5