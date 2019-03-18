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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 5,97 5,65 5,66 Pegasus 31,70 30,20 4,97 Türk Hava Yolları 13,61 12,98 4,85 İpek Doğal Enerji 4,91 4,69 4,69 Koza Altın 46,24 44,80 3,21 Kardemir (D) 2,64 2,56 3,13 Bera Holding 2,05 1,99 3,02 T. Halk Bankası 7,51 7,30 2,88 İş Bankası (C) 6,45 6,27 2,87 Karsan Otomotiv 1,59 1,55 2,58 Netaş Telekom. 7,88 7,69 2,47 Şekerbank 1,25 1,22 2,46 Göltaş Çimento 11,69 11,41 2,45 Türk Traktör 33,28 32,50 2,40 Çelebi 70,50 68,95 2,25 Galatasaray Sportif 1,37 1,34 2,24 Zorlu Enerji 1,44 1,41 2,13 Çemtaş 6,14 6,02 1,99 Tat Gıda 4,61 4,53 1,77 Garanti Bankası 9,29 9,13 1,75


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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