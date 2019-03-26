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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 18,52 17,88 3,58 Alarko GMYO 46,50 45,18 2,92 Gözde Girişim 3,54 3,46 2,31 Netaş Telekom. 8,32 8,22 1,22 Migros Ticaret 14,37 14,20 1,20 Coca Cola İçecek 32,20 31,82 1,19 Koza Madencilik 5,67 5,61 1,07 Çelebi 73,00 72,25 1,04 Türk Traktör 31,78 31,50 0,89 Trakya Cam 3,50 3,47 0,86 Enka İnşaat 4,93 4,89 0,82 Verusa Holding 21,34 21,20 0,66 İpek Doğal Enerji 4,64 4,61 0,65 Anadolu Cam 3,14 3,12 0,64 Anel Elektrik 1,63 1,62 0,62 Mavi Giyim 39,24 39,00 0,62 Net Holding 1,80 1,79 0,56 Tat Gıda 4,42 4,40 0,45 Turkcell 12,95 12,90 0,39 ICBC Turkey Bank 3,88 3,87 0,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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