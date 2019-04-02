Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,19 6,72 Odaş Elektrik 1,61 1,53 5,23 Arçelik 18,03 17,36 3,86 Karsan Otomotiv 1,54 1,49 3,36 GSD Holding 0,94 0,91 3,30 Fenerbahçe Futbol 7,38 7,15 3,22 İndeks Bilgisayar 7,59 7,38 2,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 2,11 2,84 Pegasus 29,04 28,24 2,83 Koç Holding 16,50 16,05 2,80 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 İttifak Holding 4,10 4,00 2,50 Gersan Elektrik 2,08 2,03 2,46 MLP Sağlık 13,35 13,03 2,46 Özderici GMYO 0,84 0,82 2,44 Zorlu Enerji 1,28 1,25 2,40 Bim Mağazalar 78,40 76,65 2,28 Kordsa Teknik Tekstil 10,83 10,60 2,17 Polisan Holding 3,25 3,19 1,88 TAV Havalimanları 25,16 24,70 1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

