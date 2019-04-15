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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,32 12,74 4,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45 Ülker Bisküvi 19,27 18,65 3,32 Kerevitaş Gıda 1,54 1,50 2,67 Hektaş 11,93 11,67 2,23 Park Elek.Madencilik 2,39 2,34 2,14 Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 1,44 2,08 Alarko Holding 2,50 2,46 1,63 Gersan Elektrik 2,05 2,02 1,49 Garanti Bankası 8,56 8,44 1,42 Anadolu Efes 19,92 19,65 1,37 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 Albaraka Türk 1,50 1,48 1,35 T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33 İndeks Bilgisayar 7,01 6,92 1,30 Alarko GMYO 42,62 42,08 1,28 Çelebi 67,10 66,30 1,21 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20 Enerjisa Enerji 5,48 5,42 1,11 GSD Holding 0,92 0,91 1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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