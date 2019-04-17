Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,05 4,80 5,21 Petkim 4,73 4,57 3,50 Türk Telekom 4,53 4,41 2,72 MLP Sağlık 12,11 11,83 2,37 İhlas Holding 0,44 0,43 2,33 İş GMYO 0,99 0,97 2,06 Akbank 6,42 6,30 1,90 Tekfen Holding 24,80 24,34 1,89 Koç Holding 16,76 16,45 1,88 Enka İnşaat 4,99 4,91 1,63 Ford Otosan 50,90 50,10 1,60 Göltaş Çimento 10,23 10,07 1,59 Zorlu Enerji 1,28 1,26 1,59 Çelebi 64,75 63,75 1,57 Netaş Telekom. 7,64 7,53 1,46 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,13 1,41 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 T.S.K.B. 0,77 0,76 1,32 Karsan Otomotiv 1,54 1,52 1,32 Metro Holding 0,77 0,76 1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

