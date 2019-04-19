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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,82 2,67 5,62 Zorlu Enerji 1,33 1,26 5,56 Ege Endüstri 431,40 411,27 4,89 İhlas Holding 0,48 0,46 4,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,30 0,29 3,45 Anadolu Cam 3,18 3,09 2,91 Albaraka Türk 1,54 1,50 2,67 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38 İttifak Holding 5,15 5,04 2,18 GSD Holding 0,95 0,93 2,15 MLP Sağlık 12,70 12,46 1,93 Hektaş 12,29 12,06 1,91 Çemtaş 6,01 5,90 1,86 Ülker Bisküvi 18,70 18,36 1,85 Polisan Holding 3,34 3,28 1,83 Alarko GMYO 43,58 42,90 1,59 Gözde Girişim 3,41 3,36 1,49 Gübre Fabrik. 2,83 2,79 1,43 Gersan Elektrik 2,13 2,10 1,43 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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