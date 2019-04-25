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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,74 12,90 6,51 İhlas Holding 0,50 0,48 4,17 Parsan 11,03 10,69 3,18 Şok Marketler 9,06 8,84 2,49 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,87 2,30 Odaş Elektrik 1,57 1,54 1,95 Kerevitaş Gıda 1,55 1,53 1,31 Soda Sanayii 7,45 7,36 1,22 Polisan Holding 3,41 3,37 1,19 Tüpraş 124,30 123,00 1,06 İş GMYO 1,02 1,01 0,99 Şekerbank 1,04 1,03 0,97 Anadolu Efes 19,89 19,70 0,96 Good-Year 3,22 3,19 0,94 Karsan Otomotiv 1,52 1,51 0,66 Petkim 4,60 4,57 0,66 Coca Cola İçecek 31,80 31,60 0,63 İş Fin.Kir. 8,19 8,15 0,49 Sasa Polyester 8,20 8,16 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 2,19 0,46

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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