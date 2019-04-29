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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,00 1,72 16,28 Beşiktaş Futbol Yat. 2,11 1,83 15,30 İhlas Holding 0,56 0,53 5,66 Soda Sanayii 7,68 7,33 4,77 Trabzonspor Sportif 1,00 0,96 4,17 İhlas Gayrimenkul 0,96 0,93 3,23 TAV Havalimanları 25,14 24,36 3,20 Tekfen Holding 25,82 25,06 3,03 Ereğli Demir Çelik 8,95 8,71 2,76 Şişe Cam 5,92 5,77 2,60 Aksa 8,23 8,05 2,24 Ford Otosan 53,55 52,40 2,19 Pegasus 29,94 29,32 2,11 Türk Hava Yolları 14,18 13,92 1,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,09 1,83 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 4,36 1,38 Karsan Otomotiv 1,51 1,49 1,34 Özderici GMYO 0,79 0,78 1,28 Fenerbahçe Futbol 7,20 7,11 1,27 Tofaş Oto. Fab. 16,93 16,73 1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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