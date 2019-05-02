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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,31 9,68 Tofaş Oto. Fab. 18,60 17,93 3,74 Polisan Holding 3,03 2,93 3,41 Verusa Holding 17,57 17,00 3,35 Fenerbahçe Futbol 7,33 7,12 2,95 Çemaş Döküm 0,73 0,71 2,82 Vestel 12,21 11,97 2,01 İttifak Holding 6,19 6,08 1,81 Tüpraş 125,40 123,30 1,70 Gübre Fabrik. 2,71 2,67 1,50 Ülker Bisküvi 19,29 19,02 1,42 Aksa Enerji 2,38 2,35 1,28 Türk Telekom 4,30 4,26 0,94 Koç Holding 16,34 16,20 0,86 Albaraka Türk 1,44 1,43 0,70 Türk Hava Yolları 14,41 14,31 0,70 Kerevitaş Gıda 1,53 1,52 0,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,07 0,48 Gersan Elektrik 2,10 2,09 0,48 Kardemir (D) 2,27 2,26 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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