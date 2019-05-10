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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,63 1,49 9,40 Ege Endüstri 435,20 409,80 6,20 Enka İnşaat 5,35 5,15 3,88 Koza Madencilik 5,62 5,45 3,12 İpek Doğal Enerji 4,37 4,26 2,58 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 İskenderun Demir Çelik 5,84 5,71 2,28 Albaraka Türk 1,40 1,37 2,19 Petkim 4,67 4,57 2,19 Koza Altın 44,02 43,16 1,99 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,01 1,98 Kardemir (D) 2,15 2,11 1,90 Ereğli Demir Çelik 7,52 7,39 1,76 Arçelik 16,59 16,34 1,53 Kordsa Teknik Tekstil 12,31 12,14 1,40 Alarko GMYO 45,44 44,84 1,34 Gözde Girişim 3,12 3,08 1,30 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,65 1,21 GSD Holding 0,90 0,89 1,12 Turkcell 11,54 11,43 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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