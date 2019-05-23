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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,51 8,85 7,46 Polisan Holding 2,11 2,00 5,50 Sasa Polyester 5,26 5,00 5,20 Şok Marketler 7,79 7,47 4,28 Türk Hava Yolları 11,55 11,26 2,58 Bim Mağazalar 74,00 72,40 2,21 Koza Madencilik 6,97 6,83 2,05 Arçelik 15,40 15,10 1,99 Türk Telekom 4,03 3,96 1,77 Ereğli Demir Çelik 7,22 7,10 1,69 Akbank 5,59 5,50 1,64 İskenderun Demir Çelik 5,67 5,59 1,43 İttifak Holding 6,49 6,40 1,41 Tüpraş 118,60 117,00 1,37 Trabzonspor Sportif 0,84 0,83 1,20 Şekerbank 0,85 0,84 1,19 Alarko Holding 2,65 2,62 1,15 Garanti Bankası 7,15 7,07 1,13 İş GMYO 0,93 0,92 1,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,93 1,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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