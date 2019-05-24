Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ender emekli enerji Bursa food istanbul
TSKB’ye yeni atama
TSKB’ye yeni atama
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
Rigorent’ten Hibrit Atağı!
“Temiz bir dünya için 'Denizi Şansa Bırakma' diyoruz“
'Denizi Şansa Bırakma'
8 bin çiftçi icralık!
8 bin çiftçi icralık!
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,32 15,62 Sasa Polyester 5,87 5,19 13,10 Hürriyet Gzt. 0,66 0,63 4,76 İş Fin.Kir. 5,07 4,85 4,54 Parsan 11,24 10,84 3,69 Vakıflar Bankası 3,53 3,41 3,52 Garanti Bankası 7,40 7,15 3,50 Tofaş Oto. Fab. 15,75 15,25 3,28 Coca Cola İçecek 26,00 25,24 3,01 Şişe Cam 5,10 4,96 2,82 Akbank 5,70 5,55 2,70 Kartonsan 307,40 300,00 2,47 İskenderun Demir Çelik 5,84 5,70 2,46 Şekerbank 0,86 0,84 2,38 Aksa Enerji 2,16 2,11 2,37 Gersan Elektrik 1,75 1,71 2,34 MLP Sağlık 10,60 10,36 2,32 Anadolu Cam 2,78 2,72 2,21 Netaş Telekom. 5,65 5,53 2,17 Sabancı Holding 7,11 6,96 2,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5