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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,42 10,70 6,73 Tekfen Holding 23,76 22,88 3,85 Emlak Konut GMYO 1,11 1,08 2,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Good-Year 2,52 2,46 2,45 GSD Holding 0,84 0,82 2,44 Netaş Telekom. 5,81 5,68 2,29 Metro Holding 0,94 0,92 2,17 Gübre Fabrik. 2,38 2,33 2,15 Tofaş Oto. Fab. 15,95 15,63 2,05 Verusa Holding 18,09 17,76 1,86 Enka İnşaat 5,18 5,10 1,57 Hürriyet Gzt. 0,66 0,65 1,54 Şok Marketler 8,01 7,89 1,52 T.S.K.B. 0,68 0,67 1,49 Alarko GMYO 40,30 39,78 1,31 Afyon Çimento 3,49 3,45 1,16 Gersan Elektrik 1,76 1,74 1,15 Şekerbank 0,88 0,87 1,15 Migros Ticaret 11,76 11,63 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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