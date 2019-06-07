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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim (%) IPEKE 5,12 5,79 VESTL 9,69 4,87 THYAO 12,96 4,18 TOASO 17,22 3,61 AKBNK 6,15 3,54 KOZAA 7,38 3,36 KRDMD 2,24 3,23 SODA 7,1 3,2 DGKLB 0,98 3,16 NETAS 6,38 2,9 HURGZ 0,72 2,86 SAHOL 7,94 2,85 TCELL 12,38 2,74 GARAN 8,12 2,65 TATGD 4,42 2,55 GSDHO 0,82 2,5 ISCTR 5,05 2,43 IHLAS 0,43 2,38 VAKBN 3,71 2,2 EGEEN 457,8 2,19


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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