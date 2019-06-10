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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,56 6,23 5,30 İndeks Bilgisayar 6,70 6,37 5,18 Alarko Holding 3,01 2,89 4,15 Petkim 5,09 4,89 4,09 Karsan Otomotiv 1,18 1,14 3,51 Trabzonspor Sportif 0,92 0,89 3,37 Türk Hava Yolları 13,39 13,03 2,76 Good-Year 2,64 2,57 2,72 Göltaş Çimento 10,25 9,98 2,71 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,38 2,63 Ege Endüstri 466,50 455,20 2,48 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,84 2,38 İhlas Holding 0,45 0,44 2,27 Odaş Elektrik 1,36 1,33 2,26 İş Bankası (C) 5,32 5,21 2,11 Global Yat. Holding 2,96 2,90 2,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 0,97 2,06 Park Elek.Madencilik 2,04 2,00 2,00 Afyon Çimento 3,80 3,73 1,88 İttifak Holding 6,27 6,16 1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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