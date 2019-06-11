Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda İçişleri Trabzon mersin
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,98 4,08 Park Elek.Madencilik 2,16 2,09 3,35 Polisan Holding 2,54 2,48 2,42 Vestel 9,73 9,51 2,31 ICBC Turkey Bank 3,39 3,33 1,80 Parsan 12,52 12,30 1,79 Emlak Konut GMYO 1,18 1,16 1,72 Hektaş 12,60 12,39 1,69 Şok Marketler 9,18 9,03 1,66 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 1,41 1,42 Alarko Holding 3,01 2,97 1,35 Hürriyet Gzt. 0,77 0,76 1,32 GSD Holding 0,83 0,82 1,22 TAV Havalimanları 26,60 26,30 1,14 Bera Holding 1,83 1,81 1,10 Koç Holding 16,70 16,52 1,09 İş GMYO 0,97 0,96 1,04 Halkbank 5,51 5,46 0,92 Arçelik 17,62 17,47 0,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5