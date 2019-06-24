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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 5,85 5,62 4,09 Garanti Bankası 8,89 8,55 3,98 Vakıflar Bankası 4,02 3,87 3,88 Koza Altın 52,45 50,65 3,55 Anadolu Efes 19,44 18,78 3,51 Mavi Giyim 38,02 36,76 3,43 Göltaş Çimento 10,62 10,33 2,81 T.S.K.B. 0,74 0,72 2,78 Gübre Fabrik. 2,62 2,55 2,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,33 2,58 Kerevitaş Gıda 1,62 1,58 2,53 Yataş 4,49 4,38 2,51 Koza Madencilik 7,45 7,27 2,48 GSD Holding 0,83 0,81 2,47 Halkbank 5,43 5,30 2,45 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Parsan 14,82 14,49 2,28 Coca Cola İçecek 28,42 27,82 2,16 Çemtaş 5,24 5,13 2,14 Trakya Cam 2,95 2,89 2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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