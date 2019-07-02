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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,02 4,63 8,42 Adese Alışveriş Ticaret 0,98 0,94 4,26 Gersan Elektrik 2,08 2,00 4,00 Hürriyet Gzt. 0,80 0,77 3,90 Netaş Telekom. 7,40 7,16 3,35 Eczacıbaşı İlaç 2,46 2,39 2,93 Özderici GMYO 0,72 0,70 2,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Hektaş 13,82 13,45 2,75 Enka İnşaat 5,65 5,50 2,73 Ülker Bisküvi 20,10 19,60 2,55 Enerjisa Enerji 5,84 5,71 2,28 Bera Holding 1,88 1,84 2,17 Bim Mağazalar 84,70 82,95 2,11 Aksa Enerji 2,49 2,44 2,05 Şekerbank 1,01 0,99 2,02 Metro Holding 1,04 1,02 1,96 Fenerbahçe Futbol 7,74 7,60 1,84 Türk Hava Yolları 13,41 13,17 1,82 Arçelik 19,17 18,83 1,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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