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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,41 2,27 6,17 Kerevitaş Gıda 1,84 1,78 3,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Göltaş Çimento 11,26 11,01 2,27 Afyon Çimento 4,18 4,09 2,20 Migros Ticaret 14,38 14,09 2,06 Anadolu Cam 2,88 2,83 1,77 İndeks Bilgisayar 7,12 7,00 1,71 Çemtaş 5,50 5,41 1,66 Türk Telekom 5,30 5,22 1,53 Vakıflar Bankası 4,70 4,63 1,51 Çemaş Döküm 0,72 0,71 1,41 Odaş Elektrik 1,49 1,47 1,36 Konya Çimento 183,40 181,20 1,21 Türk Hava Yolları 13,34 13,19 1,14 Türk Traktör 32,66 32,36 0,93 Anadolu Grubu Holding 11,14 11,05 0,81 Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81 Park Elek.Madencilik 2,59 2,57 0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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