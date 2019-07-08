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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,43 4,27 3,75 Anadolu Efes 20,40 19,86 2,72 Fenerbahçe Futbol 7,67 7,47 2,68 Coca Cola İçecek 32,76 31,94 2,57 Ege Endüstri 499,50 489,00 2,15 Afyon Çimento 4,09 4,01 2,00 Emlak Konut GMYO 1,22 1,20 1,67 İpek Doğal Enerji 5,11 5,03 1,59 Alarko GMYO 43,22 42,60 1,46 Pegasus 47,14 46,52 1,33 Sasa Polyester 6,88 6,79 1,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,99 1,01 Doğan Holding 1,17 1,16 0,86 Koza Madencilik 6,32 6,27 0,80 Hektaş 14,44 14,34 0,70 Tofaş Oto. Fab. 19,22 19,12 0,52 MLP Sağlık 11,35 11,30 0,44 Gözde Girişim 2,70 2,69 0,37 Çemtaş 5,41 5,39 0,37 Koza Altın 49,50 49,34 0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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