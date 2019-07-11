Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 14,94 14,24 4,92 Gersan Elektrik 2,25 2,18 3,21 MLP Sağlık 10,61 10,30 3,01 Ereğli Demir Çelik 7,37 7,19 2,50 Bim Mağazalar 90,20 88,00 2,50 İş Fin.Kir. 3,05 2,98 2,35 Türk Telekom 5,34 5,22 2,30 Koza Altın 52,40 51,25 2,24 Tukaş 4,27 4,18 2,15 Arçelik 20,00 19,59 2,09 Tümosan Motor ve Traktör 3,99 3,91 2,05 Turkcell 13,38 13,13 1,90 Vakıflar Bankası 4,88 4,79 1,88 Emlak Konut GMYO 1,20 1,18 1,69 Alarko Holding 3,03 2,98 1,68 Tüpraş 118,80 116,90 1,63 Fenerbahçe Futbol 7,54 7,42 1,62 Anadolu Grubu Holding 10,79 10,63 1,51 Migros Ticaret 14,33 14,12 1,49 Odaş Elektrik 1,40 1,38 1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

