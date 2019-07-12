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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 3,09 3,01 2,66 Enerjisa Enerji 6,23 6,10 2,13 İş GMYO 1,02 1,00 2,00 Tüpraş 124,20 121,80 1,97 Yataş 4,80 4,71 1,91 Petkim 3,93 3,86 1,81 Doğan Holding 1,22 1,20 1,67 Arçelik 20,32 20,04 1,40 Koza Madencilik 6,32 6,24 1,28 Tekfen Holding 24,28 24,00 1,17 Metro Holding 0,96 0,95 1,05 İttifak Holding 6,36 6,32 0,63 Aksa Enerji 2,35 2,34 0,43 Çelebi 94,70 94,30 0,42 İpek Doğal Enerji 4,81 4,79 0,42 Gözde Girişim 2,78 2,77 0,36 Parsan 14,75 14,70 0,34 Koç Holding 18,26 18,22 0,22 Verusa Holding 15,05 15,02 0,20 Ege Endüstri 514,90 514,00 0,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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