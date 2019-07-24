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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,74 2,60 5,38 Kordsa Teknik Tekstil 12,15 11,88 2,27 Soda Sanayii 6,46 6,37 1,41 Hürriyet Gzt. 0,76 0,75 1,33 GSD Holding 0,84 0,83 1,20 Arçelik 20,56 20,32 1,18 Parsan 14,35 14,19 1,13 Yataş 5,39 5,33 1,13 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,90 1,11 Adese Alışveriş Ticaret 0,94 0,93 1,08 Ereğli Demir Çelik 7,75 7,67 1,04 Ford Otosan 63,15 62,50 1,04 Kerevitaş Gıda 2,11 2,09 0,96 Çelebi 92,05 91,20 0,93 Kardemir (D) 2,29 2,27 0,88 Anadolu Efes 20,64 20,46 0,88 Enka İnşaat 5,84 5,79 0,86 Aksa 9,21 9,14 0,77 Anadolu Cam 2,85 2,83 0,71 Bim Mağazalar 46,72 46,40 0,69


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
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