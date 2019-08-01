Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor
Kamu işçisine yeni zam teklifi: Yüzde 6+4
Zam teklifi: Yüzde 6+4

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 7,60 7,32 3,83 Tekfen Holding 24,36 23,62 3,13 Coca Cola İçecek 34,30 33,26 3,13 Park Elek.Madencilik 3,02 2,93 3,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 Çelebi 92,75 90,60 2,37 Polisan Holding 2,34 2,29 2,18 Tümosan Motor ve Traktör 4,25 4,16 2,16 Gübre Fabrik. 3,57 3,50 2,00 MLP Sağlık 12,22 12,00 1,83 TAV Havalimanları 25,54 25,10 1,75 Emlak Konut GMYO 1,24 1,22 1,64 Parsan 16,21 15,95 1,63 Alarko GMYO 41,74 41,10 1,56 Şok Marketler 10,27 10,12 1,48 Soda Sanayii 6,20 6,11 1,47 Aselsan 19,22 18,95 1,42 Özderici GMYO 0,79 0,78 1,28 Pegasus 48,12 47,52 1,26 GSD Holding 0,86 0,85 1,18


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Günün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5