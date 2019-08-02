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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Vestel9,779,443,50 Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,342,94 MLP Sağlık12,0411,702,91 Park Elek.Madencilik3,093,022,32 İhlas Holding0,500,492,04 Polisan Holding2,372,341,28 Tekfen Holding24,3624,061,25 Gözde Girişim2,852,821,06 Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,991,01 Türk Traktör35,0034,700,86 İskenderun Demir Çelik7,067,000,86 Türk Telekom5,315,270,76 Galatasaray Sportif1,481,470,68 Parsan16,4516,340,67 A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,701,690,59 Alarko GMYO41,7641,520,58 Bim Mağazalar47,2047,000,43 Koza Madencilik7,287,250,41 Koza Altın56,6056,500,18 Konya Çimento183,80183,600,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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