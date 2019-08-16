Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul tv8 izmir dünya
Acun'dan TV8 açıklaması
Acun'dan TV8 açıklaması
Çekirdeği döviz kazandırıyor
Döviz kazandırıyor
Ticarete atılıyor
Ticarete atılıyor
Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat
Yargıtay kararını verdi!
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 0,96 0,90 6,67 Anadolu Grubu Holding 13,33 12,56 6,13 Migros Ticaret 18,80 17,78 5,74 Hektaş 14,22 13,62 4,41 Koza Madencilik 8,82 8,46 4,26 İpek Doğal Enerji 6,01 5,78 3,98 İhlas Holding 0,54 0,52 3,85 Turkcell 12,46 12,06 3,32 Otokar 127,70 124,10 2,90 Çemaş Döküm 0,71 0,69 2,90 Koza Altın 65,15 63,50 2,60 Özderici GMYO 0,83 0,81 2,47 Koç Holding 18,12 17,72 2,26 Alarko Holding 3,67 3,59 2,23 Parsan 14,83 14,51 2,21 Aksa 8,38 8,21 2,07 Sasa Polyester 6,22 6,10 1,97 Bim Mağazalar 50,25 49,30 1,93 Ford Otosan 59,25 58,20 1,80 Arçelik 16,90 16,65 1,50

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında En çok Değer Kazanan Hisseler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5