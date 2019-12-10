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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 735.458.391 Afyon Çimento 277.964.508 ASELSAN 245.183.158 Türk Telekom 213.743.521 Emlak Konut GMYO 195.645.850 Petkim 151.174.346 İş Finansal Kiralama 135.332.400 Koza Madencilik 133.328.615 Soda Sanayii 127.067.987 Garanti Bankası 120.581.153 Pegasus 107.865.893 Halkbank 107.610.755 Tüpraş 107.120.482 Kardemir (D) 100.854.300 Ereğli Demir Çelik 100.194.862 Galatasaray Sportif 98.533.941 Çemaş Döküm 88.626.979 Şişe Cam 84.007.500 Karsan Otomotiv 75.980.481 Vestel 73.153.073

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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