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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 846.574.432 ASELSAN 361.855.572 Garanti Bankası 285.511.975 Kardemir (D) 251.286.010 Petkim 123.114.646 Halkbank 121.774.956 Akbank 120.754.091 İhlas Gayrimenkul 102.416.052 Koza Altın 101.820.461 Sasa Polyester 85.446.675 Koza Madencilik 83.684.244 İş Bankası (C) 80.567.617 Yapı ve Kredi Bank. 77.936.950 Ereğli Demir Çelik 63.374.453 İpek Doğal Enerji 51.822.117 Doğan Holding 51.236.234 Emlak Konut GMYO 49.400.226 Vestel 46.530.113 Vakıflar Bankası 44.272.586 Karsan Otomotiv 35.756.766

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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