Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi ASELSAN815.718.765 Türk Hava Yolları598.941.832 Garanti Bankası380.246.349 Halkbank318.887.156 Kardemir (D)271.451.670 Flap Kongre Toplantı Hiz.142.555.543 Petkim131.629.241 Türk Telekom127.792.176 Koza Madencilik118.948.702 Akbank104.809.374 Yapı ve Kredi Bank.80.960.973 Sasa Polyester73.889.615 İpek Doğal Enerji71.182.852 İş Bankası (C)69.480.555 Koza Altın58.735.664 Turkcell58.341.875 Emlak Konut GMYO45.733.201 Vakıflar Bankası42.885.833 Ereğli Demir Çelik39.817.280 Global Yat. Holding34.216.320
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)