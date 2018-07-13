Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 856.208.308 Garanti Bankası 552.101.373 ASELSAN 478.642.551 Kardemir (D) 316.586.364 Akbank 104.260.228 Halkbank 98.452.870 Sasa Polyester 91.312.402 Ereğli Demir Çelik 85.040.142 Arçelik 70.971.261 Petkim 64.874.438 Tüpraş 61.652.345 Yapı ve Kredi Bank. 55.863.250 Koza Madencilik 54.802.753 Turkcell 54.200.411 Koza Altın 49.945.357 İş Bankası (C) 47.711.729 İpek Doğal Enerji 31.203.588 Vakıflar Bankası 31.017.762 Bim Mağazalar 24.390.976 Tekfen Holding 24.274.564
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)