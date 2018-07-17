Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon tekirdağ dünya Anaokulu sarımsak
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 838.928.063 Garanti Bankası 736.078.621 ASELSAN 601.509.007 Kardemir (D) 321.412.923 Sasa Polyester 99.271.514 Akbank 98.772.675 İş Bankası (C) 90.224.058 Ereğli Demir Çelik 75.919.488 Flap Kongre Toplantı Hiz. 74.034.325 Halkbank 73.273.064 Petkim 70.582.763 Yapı ve Kredi Bank. 65.186.114 Koç Holding 54.852.695 Koza Altın 51.910.042 Arçelik 51.023.560 Pegasus 44.212.771 Tüpraş 43.739.965 Vakıflar Bankası 42.879.448 Koza Madencilik 42.222.158 Turkcell 32.593.182

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5