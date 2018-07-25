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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 730.079.475 ASELSAN 645.701.194 Garanti Bankası 519.250.341 Sasa Polyester 334.781.624 Kardemir (D) 229.417.110 Eczacıbaşı İlaç 171.763.217 Koza Madencilik 131.656.765 Akbank 111.000.558 Koza Altın 91.157.448 Yapı ve Kredi Bank. 90.935.667 İş Bankası (C) 77.163.729 Ereğli Demir Çelik 74.992.702 Petkim 69.893.963 Halkbank 57.121.046 Tüpraş 44.922.361 Turkcell 42.790.769 İpek Doğal Enerji 41.118.694 Arçelik 36.939.415 Vakıflar Bankası 36.444.648 Pegasus 35.495.528

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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