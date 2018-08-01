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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 685.188.854 Garanti Bankası 345.456.417 Aselsan 278.520.129 Kardemir (D) 203.738.672 T. Halk Bankası 200.903.793 Ereğli Demir Çelik 172.679.961 Sasa Polyester 130.164.147 Vestel 125.487.779 Akbank 74.635.603 Yapı ve Kredi Bank. 67.512.438 İş Bankası (C) 61.419.973 Turkcell 58.539.827 Koza Madencilik 55.224.173 Petkim 54.786.023 Soda Sanayii 53.413.091 Koza Altın 48.712.345 Tüpraş 46.671.477 İpek Doğal Enerji 40.103.343 TAV Havalimanları 35.237.719 Anadolu Cam 34.956.527

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
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