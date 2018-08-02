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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 687.244.926 Aselsan 455.870.619 Kardemir (D) 350.274.733 Garanti Bankası 307.616.204 Sasa Polyester 187.779.568 T. Halk Bankası 138.381.626 Ereğli Demir Çelik 120.920.691 Yapı ve Kredi Bank. 108.942.967 Akbank 85.286.325 Turkcell 80.982.063 Petkim 64.518.070 İş Bankası (C) 61.581.453 Koza Madencilik 59.905.263 Vakıflar Bankası 59.708.845 Soda Sanayii 58.625.763 Tüpraş 57.457.220 Koza Altın 55.937.152 Pegasus 46.267.194 İpek Doğal Enerji 46.237.646 Arçelik 43.766.458


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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