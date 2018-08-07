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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 594.807.572 Kardemir (D) 335.048.802 ASELSAN 239.996.293 Garanti Bankası 230.779.998 Petkim 224.543.862 Akbank 88.920.799 Halkbank 88.682.220 İş Bankası (C) 87.950.323 Vakıflar Bankası 84.975.088 Koza Altın 74.755.791 Sasa Polyester 68.982.536 Tüpraş 64.554.016 Ereğli Demir Çelik 51.984.088 Koza Madencilik 49.241.039 Turkcell 37.304.591 Yapı ve Kredi Bank. 36.696.889 TAV Havalimanları 31.644.794 Türk Telekom 27.852.813 Doğan Holding 27.121.477 Net Holding 24.346.488

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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