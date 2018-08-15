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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 986.836.588 Türk Hava Yolları 975.239.541 Garanti Bankası 664.788.151 Petkim 597.208.580 Kardemir (D) 196.919.223 İş Bankası (C) 173.343.806 Ereğli Demir Çelik 148.316.760 Tüpraş 144.525.715 Akbank 138.304.816 Halkbank 137.905.967 Turkcell 137.128.404 Emlak Konut GMYO 103.246.450 Koza Altın 97.234.345 Yapı ve Kredi Bank. 95.366.065 Koç Holding 88.589.833 Bim Mağazalar 81.616.754 Pegasus 65.570.830 Sasa Polyester 62.675.343 Sabancı Holding 58.363.849 Yataş 48.201.844

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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