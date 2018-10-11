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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 497.293.725 Türk Hava Yolları 310.838.110 Halkbank 304.550.257 Petkim 244.682.713 ASELSAN 178.594.174 Kardemir (D) 130.664.412 İş Bankası (C) 115.175.415 Akbank 103.317.228 Vakıflar Bankası 96.515.455 Türk Telekom 79.148.897 Yapı ve Kredi Bank. 73.062.694 Ereğli Demir Çelik 69.477.280 Koza Altın 60.193.258 T.S.K.B. 60.001.464 Koza Madencilik 53.310.055 Tüpraş 47.787.187 Bim Mağazalar 43.732.631 Gersan Elektrik 41.602.442 Sasa Polyester 34.387.063 Koç Holding 31.509.190

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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