Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi Halkbank510.310.163 Garanti Bankası477.470.096 Türk Hava Yolları343.599.357 Akbank173.039.706 ASELSAN172.361.435 Petkim159.248.644 Yapı ve Kredi Bank.106.517.835 Vakıflar Bankası103.031.300 Koza Altın102.487.648 Kardemir (D)95.792.564 Türk Telekom90.809.979 İş Bankası (C)88.682.548 Çemaş Döküm57.096.796 Ereğli Demir Çelik44.356.797 Koza Madencilik40.687.848 T.S.K.B.39.117.529 Tüpraş37.098.218 Sabancı Holding35.594.122 Bim Mağazalar35.525.462 Koç Holding34.334.158
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)