Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Reşat türk GE
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 596.060.151 Garanti Bankası 487.838.739 ASELSAN 284.157.049 Halkbank 247.354.912 Vakıflar Bankası 186.967.101 Kardemir (D) 184.404.802 Yapı ve Kredi Bank. 166.422.817 Petkim 152.019.468 Tüpraş 147.190.864 Akbank 146.952.481 İş Bankası (C) 130.902.712 Koza Altın 95.998.872 Türk Telekom 83.419.195 İş Fin.Kir. 73.940.524 Arçelik 68.790.873 Ereğli Demir Çelik 63.713.573 Koza Madencilik 60.375.305 Emlak Konut GMYO 56.797.641 Pegasus 55.920.799 Turkcell 55.858.791

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Günün Ilk Yarısında Işlem Hacmi Sıralaması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1