Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 554.573.306 Garanti Bankası 529.835.366 Halkbank 201.871.312 ASELSAN 191.586.316 Petkim 173.262.025 Akbank 137.381.004 Kardemir (D) 117.556.295 Tüpraş 103.543.879 Tümosan Motor ve Traktör 96.443.344 Vakıflar Bankası 95.352.171 İş Bankası (C) 90.492.163 Koza Altın 82.769.216 Yapı ve Kredi Bank. 77.217.601 Sasa Polyester 76.216.416 Türk Telekom 65.475.213 Emlak Konut GMYO 62.157.671 Koç Holding 56.067.400 Ereğli Demir Çelik 54.292.504 Turkcell 51.452.641 Vestel 42.627.132

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

