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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 393.911.429 Türk Hava Yolları 229.662.986 Türk Telekom 159.315.475 ASELSAN 137.503.099 Petkim 118.069.039 Soda Sanayii 109.019.765 Halkbank 108.861.967 Koza Altın 88.961.565 Turkcell 72.605.083 Akbank 72.389.339 Kardemir (D) 67.265.121 Vakıflar Bankası 65.874.149 Ereğli Demir Çelik 62.961.087 Sasa Polyester 61.367.068 Ford Otosan 48.815.003 T.S.K.B. 44.794.390 İş Fin.Kir. 44.772.792 Yapı ve Kredi Bank. 43.810.305 Tekfen Holding 40.555.215 İş Bankası (C) 36.839.245

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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