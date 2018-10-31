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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 385.331.845 ASELSAN 332.771.696 Garanti Bankası 317.122.858 Petkim 152.974.255 Halkbank 103.537.229 Kardemir (D) 76.855.127 Akbank 72.823.476 Yapı ve Kredi Bank. 72.597.595 Vakıflar Bankası 67.279.033 Ereğli Demir Çelik 63.378.717 Şişe Cam 60.538.643 Koza Altın 53.021.206 Zorlu Enerji 52.476.638 İhlas Gayrimenkul 45.227.182 İş Bankası (C) 42.059.899 Tüpraş 40.652.062 Türk Telekom 34.190.044 Arçelik 31.527.896 Koç Holding 26.071.561 Soda Sanayii 25.992.444

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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