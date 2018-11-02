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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 510.081.463 ASELSAN 423.445.597 Türk Hava Yolları 290.761.755 Kardemir (D) 220.680.114 Petkim 190.449.576 Yapı ve Kredi Bank. 134.788.600 Akbank 117.039.989 Ereğli Demir Çelik 113.698.238 Halkbank 113.693.620 Vakıflar Bankası 85.324.987 Tüpraş 84.972.645 İş Bankası (C) 70.918.389 Gersan Elektrik 70.313.214 Türk Telekom 69.349.455 Koza Altın 60.433.663 Turkcell 47.735.044 Sabancı Holding 28.125.277 Sasa Polyester 27.801.569 Arçelik 24.767.455 Bim Mağazalar 24.202.138

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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