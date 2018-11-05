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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 714.548.805 Halkbank 470.877.945 Türk Hava Yolları 285.866.909 ASELSAN 171.867.712 Akbank 149.119.965 Vakıflar Bankası 133.181.019 Tüpraş 130.205.340 Kardemir (D) 129.962.905 Yapı ve Kredi Bank. 117.180.137 Petkim 112.669.716 İş Bankası (C) 107.266.124 Türk Telekom 86.137.799 Koza Altın 71.843.663 Çemaş Döküm 59.004.770 Ereğli Demir Çelik 49.208.495 TAV Havalimanları 46.450.725 Koza Madencilik 45.972.954 Vestel 37.008.426 Sasa Polyester 36.684.764 Turkcell 29.594.894

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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