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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 249.560.297 Türk Hava Yolları 249.017.628 Halkbank 195.032.956 ASELSAN 138.819.350 Kardemir (D) 122.745.000 Bim Mağazalar 112.142.110 Vakıflar Bankası 108.839.820 İş Bankası (C) 91.749.577 Petkim 84.305.833 Tüpraş 84.289.567 Koza Madencilik 76.444.740 Akbank 75.236.887 Türk Telekom 66.930.644 Koza Altın 65.749.058 Vestel 47.744.607 Yapı ve Kredi Bank. 45.885.140 Pegasus 27.638.922 Ereğli Demir Çelik 24.408.811 Aksa Enerji 24.059.409 Soda Sanayii 23.729.303

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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