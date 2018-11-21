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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi...

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 449.229.289 Garanti Bankası 200.856.966 İpek Doğal Enerji 189.814.594 ASELSAN 177.838.313 Koza Madencilik 170.834.761 Kardemir (D) 165.600.084 Halkbank 147.292.993 Petkim 124.261.875 Koza Altın 92.127.112 Akbank 85.456.637 Ereğli Demir Çelik 75.494.595 Tüpraş 70.374.978 Vakıflar Bankası 61.082.717 Şekerbank 56.294.519 İş Bankası (C) 46.526.361 Türk Telekom 41.417.176 Yapı ve Kredi Bank. 35.215.418 Polisan Holding 34.812.763 Turkcell 33.714.149 Zorlu Enerji 30.956.896

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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